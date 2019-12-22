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40 milyon liralık Arsabank vurgunu

Başkent’te Katarlılara arazi satışı yaparak, yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları 40 milyon lira dolandıran çete çökertildi. 4 şüpheli yakalandı. 

22.12.2019  03:39 - Güncelleme: 22.12.2019  03:39

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri Katarlılara yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi 40 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Konuyu araştıran ekipler, şüphelilerin ‘ÇiftlikBank’ benzeri bir sistem oluşturduğunu ve bunu kendi aralarında ‘ArsaBank’ olarak adlandırdığını tespit etti.      

ELEBAŞI YAKALANDI      

Soruşturma kapsamında, aylarca süren çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Grup elebaşının, saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığı ortaya çıktı. ‘Ağa’ lakaplı elebaşı, ‘ArsaBank’ mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. İfadesinde tüm yapıyı anlatan grubun elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını söylese de arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti. Evlerinde başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı bulunan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.      

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