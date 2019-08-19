40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan İnalkaç'ın, örgütün Keçiören'deki gaybubet evinde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İnalkaç'ın üzerinde kimlik bulunamadı.

40 ÜLKEDE YURT DIŞI GÖREVİ

Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıgˆı tespit edilen İnalkaç'ın, ABD'nin de aralarında oldugˆu yaklas¸ık 40 ülkede yurt dıs¸ı görevinde bulundugˆu belirlendi.

FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan "Uluslararası Güvenlik Politikaları Aras¸tırma ve Dostluk Dernegˆi"nde yönetim kurulu bas¸kanlıgˆı yapan İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlügˆünün egˆitim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, dıs¸ ilis¸kiler, strateji ve teftiş kurulu daire başkanlıkları ile Bingöl ve Ankara Emniyet Müdürlügˆünde görev aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.