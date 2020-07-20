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  • 40 yaşındaki adam mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Güncel

40 yaşındaki adam mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Aydın'da mesire alanında, Güven Serindere (40), kendisine ait otomobilin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, 3 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

DHA20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56
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Bu sabah saat 05.30 sıralarında, Yenipazar ilçesi Çamlık Mesire Alanı'ndaki bir otomobilin önünde

bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin Güven Serindere olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı. Otomobilin de Serindere'ye ait olduğu belirlendi. Akü firması bayiliği yapan, evli ve 2 çocuk babası Serindere'nin cansız bedeni, otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde yapılan araştırmada, cesedin yanında bulunan cep telefonundan Serindere'nin son olarak 3 kişiyle görüştünü tespit edildi. Polis, 3 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

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