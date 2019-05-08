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40 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde aynı caminin minaresine 40 yıldır yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu.

  • İHA
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Osmaniye-Kadirli karayolu üzerinde bulunan Sakarcalık Köyü camisi minaresindeki leylek yuvası yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. 1966 yılında yapılan cami minaresine ilk defa 1979 yılında leylekler yuva yaptı. Köye gelen ve birkaç yere yuva yapan leylek sonunda köy camisinin minaresini kendisine yuva seçti.
 
 
Yaklaşık 40 yıldır aynı caminin minaresinde kuluçkaya yatan leylekler köy halkı tarafından titizlikle korunuyor. Sadece köylüler tarafından değil yoldan geçenlerin de ilgisini çeken leylek yuvası için Sakarcalık Köyünde yaşayan İzzet Gedik, "Leylekler yıllardır nisan mayıs aylarında buraya gelir cami minaresinde ki bu yuva da yumurtlarlar kuluçkaya yatarlar ve yavrularını büyütürler. Bu yıl 6 Nisan'da geldi. 40 yıldır bu minareye leylek gelir gider” şeklinde konuştu.
 
 
Leylek yuvasının yoldan gelip geçenlerin de ilgi odağı olduğunu belirten Sakarcalık Köyü Camisi imam hatibi Adem Koç ise, “Ben birkaç yıldır bu köyde imam olarak görev yapıyorum. Leyleklerin 40 yıldır bu caminin minaresine yuva yaptığını duydum. Sadece köy halkının değil yoldan gelip geçenlerin de ilgisini çekiyor. Kimi durup minaredeki leylek yuvasının fotoğrafını çekiyor kimi ise durup camiye gelip namaz kılıyor. Leylekler bu minaredeki yuvayı her yıl onarıp burada kuluçkaya yatıyor. Yavrulardan birisini yuvadan atıyorlar. Geçen yıl cami avlusunda çalışırken bir leylek yavrusu yuvadan atıldı yere düştü. Bende buna şahit oldum” dedi.  
 

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