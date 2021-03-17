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40 yıldır husumetli iki aile barıştırıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında 40 yıldır süren husumet, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Programa, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, AK Parti İlçe Başkanı Abdülselam Toprak, kanaat önderleri ve aile üyeleri katıldı.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 14:23 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:23
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Polat ve Özbay aileleri arasında, farklı zamanlarda 2 kişinin ölümüne neden olan husumetin sona ermesi dolaysıyla Yeni Mahalle taziyeevinde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran dua etti.

Kaymakam Gözlet, programda, husumetin barışla sonuçlanmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Özellikle ailelere gösterdikleri olgunluktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaman birlik ve beraberlik, huzurun ışığında kardeşçe, barış içinde yaşama zamanıdır. Kötülükleri reddeden, iyimserliği kucaklayan bir inancın mensupları olarak huzurun ve kardeşçe yaşamanın tarafı olmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Kur'an-ı Kerim'in altından geçen aile fertleri barıştı.

Programa, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, AK Parti İlçe Başkanı Abdülselam Toprak, kanaat önderleri ve aile üyeleri katıldı.

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