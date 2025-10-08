İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7128
  • EURO
    48,5242
  • ALTIN
    5411.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 41 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu! 206 kişi tutuklandı
Güncel

41 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu! 206 kişi tutuklandı

41 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda; 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandık. 206'sı tutuklandı.

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 07:42 - Güncelleme:
41 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu! 206 kişi tutuklandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 971 kişiyi dolandıran suç şebekesine yönelik operasyonda 206 kişinin tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"41 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık. 206'sı tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sahte altın sattıkları, Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 41 ilde 'nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık. 206'sı tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sahte altın sattıkları, Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

  • nitelikli dolandırıcılık
  • operasyon
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.