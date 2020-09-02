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Güncel

41 yaşındaki adam evinde kanlar içerisinde bulundu

İzmir'de, Ali Sarızeybek (41), yalnız yaşadığı babasına ait evde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başında darp izi olduğu tespit edilen Sarızeybek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:31
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İddiaya göre, Ali Sarızeybek'ten haber alamayan bir arkadaşı, bu sabah saat 07.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi'ndeki eve geldi. Kapının açık olması üzerine içeri giren arkadaş, Sarızeybek'i yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Sarızeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Başında darp izi olduğu tespit edilen Ali Sarızeybek'in babasına ait evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen Sarızeybek'in ölümüyle ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulan adı açıklanmayan arkadaş ile komşuların ifadelerine başvurdu. Soruşturma sürerken, Sarızeybek'in kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

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