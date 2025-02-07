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41 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

Bursa'da ‘Kasten öldürme' suçundan 41 yıl hapis cezasıyla aranan 41 yaşındaki hükümlü firari, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 09:35 - Güncelleme:
41 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ekiplerin radarına takılan ve 'Kasten adam öldürme' suçuyla 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü firari 41 yaşındaki Davut Y.,'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli ilerleyen infaz ekipleri şüphelinin Gemlik ilçesinde kayıtsız olarak bir evde kaldığı ve burada saklandığını tespit edince adrese operasyon düzenlendi.

Saklandığı adreste yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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