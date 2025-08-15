İSTANBUL 30°C / 23°C
15 Ağustos 2025 Cuma
  • 410 bini aşkın Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü
410 bini aşkın Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü

Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan yeni ve modern düzenlemelerle hız kazandı. Devrimin ardından ülkelerine dönenlerin sayısı ise 411 bini geçti.

15 Ağustos 2025 Cuma 14:53
Geçtiğimiz yıl sonu 8 Aralık 2024 itibarıyla Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, son günlerde hız kazandı. Gönüllü geri dönüşler 7 gün 24 saat kesintisiz devam ederken, gönüllü geri dönüş yapan sığınmacıların sayısının 411 bini aştığı ve dönüşlerin hızlandığı belirtildi.

SINIR KAPISINDA YAPILAN DÜZENLEMELERLE GEÇİŞLER DAHA KONFORLA HALE GELDİ

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan düzenlemelerle geri dönüş alanı yenilenerek daha konforlu hale getirildi. Kapıda çocuklar için kreş açıldı, sığınmacılar evrak işlemleri sırasında çocuklarını burada bırakabiliyor. Sıra numaralarıyla yapılan geçişler, süreci hem daha düzenli hale getirdi hem de daha da hızlandırdı.

"TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

İzmir'den gelen Rahmi Durmuş, "Çok güzel geçti. Türkiye'de 12 yıl kaldım, çok teşekkür ederim. Türk vatandaşına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Halep Çobanbey'e geçeceğim" dedi.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR YER"

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen Vaid Halil ise "Çok güzel geçti. Türkiye çok güzel bir yer. İstanbul ve Ankara'yı gezdim, orada çalıştım, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BİZE EKMEK VERDİ, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

İstanbul'da 11 yıldır yaşayan Muhammed Ali ise, "Türkiye'de zamanım çok iyi geçti. Önce tekstil işinde çalıştım, sonra kuryelik yaptım. Küçükçekmece'de çok Türk arkadaş edindim. Şimdi Afrin'e gidiyorum. 11 sene önce buraya geldiğimizde işimiz gücümüz yoktu. Türkiye bize ekmek verdi, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

  • suriye
  • sığınmacı
  • geri dönüş

