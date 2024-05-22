410 gemilik dev filo! Soru cevap buldu: Hepsi sicile kayıtlı

Bakan Uraloğlu, Türk deniz ticaret filosunda 410 gemi bulunduğunu bildirdi.



Uraloğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türk deniz ticaret filosunda bulunan gemi çeşitlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türk deniz ticaret filosunda 80 kuru yük gemisi, 67 kimyasal/petrol tankeri, 47 tam konteyner gemisi, 36 dökme yük gemisi, 4 deniz aracı, 176 diğer tip gemi olmak üzere toplam 410 gemi bulunduğunu açıklayan Uraloğlu, söz konusu gemilerin ortalama yaşının 22 olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Bu gemilerden; 12 adet (26.108 DWT) yerli gemi ve 8 adet (41.477 DWT) ithal gemi Milli Gemi Siciline; 142 adet (937.948 DWT) yerli gemi ile 248 adet (5.790.913 DWT) ithal gemi ise Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlıdır." bilgisini paylaştı.