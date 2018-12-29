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İçişleri Bakanlığı: 413 bin 4 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 1 milyon 413 bin 4 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği, 3 bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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