42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 1'i yabancı, 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, yakalananlardan 18'inin tutuklandığını, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise 1'i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıklayan Yerlikaya, bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, paylaşımda operasyona ait görüntülere de yer verildi.

