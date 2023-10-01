43 ilimiz için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

43 İLİMİZ İÇİN SARI VE TURUNCU KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

"METEOUYARI" SİSTEMİNDE UYARI VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "MeteoUyarı" sisteminde; İstanbul dahil 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

SARI KODLU: Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce

TURUNCU: Adana, Osmaniye, Samsun ve Hatay.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SARI KODLU UYARI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu. Valilik, 'Sarı' kodlu olarak verilen uyarıda etkili olacak olan kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istenildi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, " Yağışların (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.