İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 43 yaşındaki adam hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı
Güncel

43 yaşındaki adam hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

İzmir'de hırsızlık için girdiği öne sürülen trafoda akıma kapılan Cüneyt Uzunkol (43), hayatını kaybetti.

DHA10 Aralık 2021 Cuma 13:21 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 13:21
ABONE OL

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde meydana geldi. Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı. Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi. Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda, Uzunkol'un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol'un cenazesi, morga kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uzunkol'un cenazesi, dün Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi.

  • hırsızlık
  • trafo

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.