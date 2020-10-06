İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7798
  • EURO
    9,1749
  • ALTIN
    478.333
  • BIST100
    1159.35
Güncel

43 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Isparta'da, uzaktan eğitime katılmadığı anlaşılan matematik öğretmeni İsmail Hakkı Erginbaş (43), eve gelen ailesi tarafından ölü bulundu. Erginbaş'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

DHA06 Ekim 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:41
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi 4933 Sokak'ta meydana geldi. Isparta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni İsmail Hakkı Erginbaş, uzaktan eğitim dersine katılmayınca okul idaresi, durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine Erginbaş'ın ailesi evine geldi. İsmail Hakkı Erginbaş evinde hareketsiz halde bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erginbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erginbaş'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.