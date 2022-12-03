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442 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerince 10-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan 7 kişi tutuklandı.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
442 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-30 Kasım tarihleri arasında, Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik 30 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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