İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğini açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır" denildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.



Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış"... pic.twitter.com/fF3BnVzAIp — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 18, 2024

Tahliye edilen söz konusu 6 sanığın 8 yıldır tutuklu oldukları ve saldırının faili olmadıklarını açıklayan DMM, "Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir" paylaşımında bulundu.

Açıklamada ayrıca, asılsız iddialara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.