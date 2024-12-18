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Güncel

'45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasının asılsız olduğu açıklandı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 22:33 - Güncelleme:
'45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğini açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır" denildi.

Tahliye edilen söz konusu 6 sanığın 8 yıldır tutuklu oldukları ve saldırının faili olmadıklarını açıklayan DMM, "Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir" paylaşımında bulundu.

Açıklamada ayrıca, asılsız iddialara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

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