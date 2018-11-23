4.5 milyonluk ‘basit zimmet’

Erzurum’da bir bankanın avukatları 21 Nisan 2017’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvurarak, bankanın Erzurum Nakit Yönetimi Merkezi’nde 5 yıldır çalışan Ahmet Eslek’in sorumlu olduğu ATM’lere eksik para yatırıp zimmetine para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Soruşturmada; 28 ATM’nin ikmal ve boşaltma işlemlerinden sorumlu olan Eslek’in, zimmetine toplam 4 milyon 484 bin 418 TL geçirdiği tespit edildi. Eslek’in, ATM’lerde nakit paranın bittiğini belirten uyarıyı engellemek için de kart okuyucusuna müdahale ettiği ve nakit para bitmeye yakın ATM’lerden para çekilmesini önlediği öne sürüldü. Eslek’in, 2 yıldır kurumca onaylanan yıllık izinlerini de kullanmadığı belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Eslek, suçlamaları kabul etti. 24 Nisan 2017’de tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Eslek, “İddaa oyununda, biriktirdiğim 50 bin lira paramı kaybetmem nedeniyle 2015 yılı başlarından itibaren ATM’lerden, eksik para yatırmak suretiyle para almaya başladım” dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Eslek, geçen 4 Ekim’de ‘basit zimmet’ suçundan ve duruşmadaki tutumundan hareketle 6 yıl 3 ay hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırıldı. Bankanın uğradığı 4 milyon 484 bin 418 liralık zararın karşılanmasını da isteyen mahkeme heyeti, Eslek’i hükümle birlikte tahliye etti. Şaşkınlığa neden olan kararın gerekçesinde, sanığın eyleminin açığa çıkmasını sağlamaya yönelik hileli davranışları olmaması nedeniyle suçun ‘basit zimmet’ olarak kabul edildiği ifade edildi.