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45 yaşındaki ev hanımı Raziye Ünlü, Karaman merkezde tek kadın muhtar olmayı başardı

Karaman'da, 45 yaşındaki ev hanımı Raziye Ünlü daha önce azalık yaptığı mahallede şehrin tek kadın muhtarı ile yarıştığı seçimde kazanarak görevi devraldı.

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Karaman'da 45 yaşındaki ev hanımı Raziye Ünlü, daha önce azalık yaptığı mahallede şehrin tek kadın muhtarı ile yarıştığı seçimde kazanarak görevi devraldı.
 
Kentte yerel seçimler öncesi "Her mahalleye bir kadın muhtar" sloganıyla yola çıkan kadınlar, seçim çalışmalarında birbirlerine destek verdi. 64 mahallede 55 kadın muhtar adayının rakipleriyle yarıştığı seçimlerde, şehrin tek kadın muhtarı Sefa Baldırlı ve azası Raziye Ünlü birbirlerine rakip oldu.
 
Ünlü, 207 oy alarak Seki Çeşme Mahallesi'nde muhtarlığı kazanarak, Karaman merkezde tek kadın muhtar olmayı başardı.
 
Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır Seki Çeşme Mahallesi'nde yaşadığını söyledi.
 
Mahallede 11 yıl esnaflık yaptığını, şimdi ise ev hanımı olduğunu anlatan Ünlü, esnaflığı sürecinde mahalle sakinleri ile iç içe olduğunu aktardı.
 
Bir problem yaşadıklarında mahalle sakinleri ile yakından ilgilenmesinin muhtar olmasına katkı sağladığını belirten Ünlü, "İlkokul mezunuyum ama okumayı, araştırmayı severim. Evde oturmak bana göre değil. Sürekli insanlara yardımcı olmak isterim. Birisi bir şey sorduğunda o vatandaşın sorunu çözülünceye kadar uğraşırım." diye konuştu.
 
Ünlü, 2014 yılından bu yana muhtar olmayı düşündüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bizim muhtarımız zaten kadındı. 10 sene önce Karaman'da bir tabuyu yıkarak, 4 dönem muhtarlık yapan rakibini yenip seçildi. İki dönem başarı ile muhtarlık yaptı. Ben geçen dönem aday olacaktım. Kendisi bana azalık teklif etti, kabul ettim. Tekrar aday olunca ben de aday olmaya karar verdim. Karaman'da bu seçimde 55 kadın muhtar adayı vardı. Sadece ben seçildim. İşin ilginç tarafı mahallemizin muhtarı zaten kadındı. Demek ki mahalle sakinleri kadın muhtarın hizmetinden memnun kaldı ve tekrar başka bir kadını muhtar seçti. Duygulandım, gurur duydum. Bana destek olan mahalle sakinlerine, komşularıma ve özellikle eşime teşekkür ederim."
 
Daha önce aza olarak görev yaptığı için mahallede yapılacak işleri yakından bildiğini vurgulayan Ünlü, "Hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecek. İki kızım var. Belki onları biraz ihmal edeceğim ama beni hoşgörüyle karşılayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
 
Ünlü, öncelikle engelliler ve yaşlılara ilişkin çalışmalar yapacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"65 yaş üzeri yalnız yaşayan kadınlarımız için belediye başkanımız ve İŞKUR ile görüşerek belirli günler temizlik görevlileri isteyeceğim. Kronik rahatsızlığı olan yaşlı, yatalak hastalarımızın problemleri için yetkililerle görüşeceğim. Kadınların boş zamanlarını değerlendirecekleri, ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri kurslar için başvuruda bulunacağım. Mahallemizi devletimizin sağlayacağı birçok imkandan yararlandırmak istiyorum. Park, muhtar evi, tatlı su, okul giriş ve çıkışlarındaki trafik sorunu, yardıma muhtaç aileler ile hayırseverler arasında köprü olmak gibi güzel projelerimiz var. Restore edilmesi gereken eski evler, tarihi camiler ve hamamımız var. Tarihi bir mahalleyiz. Çok çalışıp mahallemizi hak ettiği yere getireceğim. Bizim başarımız başka mahallelerde siyasete girmek, muhtar olmak isteyen kadınlara cesaret verip, örnek olacak." 

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