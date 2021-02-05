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  • 45 yaşındaki kadın direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 1 ölü, 5 yaralı
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45 yaşındaki kadın direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'de direksiyon başına kalp krizi geçiren Ayşen Süren'in (45) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı. Kazada Ayşen Süren öldü, 3 çocuğu ile 2 yaya yaralandı.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 14:31 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 14:31
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Kaza, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta meydana geldi. Ayşen Süren, yönetimindeki 33 RH 646 plakalı otomobiliyle ilerlerken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayşen Süren, çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren ile iki yaya yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Süren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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