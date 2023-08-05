İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4,5 yılda sıfır çözüm! İstanbullunun ulaşım çilesi ilk sıraya yerleşti: 10 günümüz kayboluyor
Güncel

4,5 yılda sıfır çözüm! İstanbullunun ulaşım çilesi ilk sıraya yerleşti: 10 günümüz kayboluyor

İstanbul'u unutup CHP'de değişim peşine düşen İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, trafik sorununa tek bir çözüm bile üretmeyerek yine tepkilerin odağı oldu. Ekrem İmamoğlu'nun 4,5 yıldır verdiği vaatleri yerine getirmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, '1 yılda trafikte kaybedilen zaman yaklaşık 10 gün.” şeklinde konuştu.

Akşam Gazetesi5 Ağustos 2023 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
4,5 yılda sıfır çözüm! İstanbullunun ulaşım çilesi ilk sıraya yerleşti: 10 günümüz kayboluyor
ABONE OL
İstanbul'un trafik sorunu artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Akşam'a konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'un 408 şehir arasında trafik sıkışıklığında birinci olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı görevini yürüten, Kadir Topbaş döneminde metrobüs projesinin mimarlarından olan Ilıcalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi ulaşıma dair verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmediğini belirterek "1 yılda trafikte kaybedilen zaman 226 saat. Yani 9 gün 10 saat" diyerek şunları kaydetti: "İstanbul, TomTom'un 2021 raporunda trafik sıkışıklığında ilk sırada. Sabahları her 30 dakikalık yolculuğumuza 24 dakika ilave ediyoruz. Bu rakam akşam eve dönerken 34 dakikaya çıkıyor. 1 yılda trafikte kaybedilen zaman 226 saat; Yani 9 gün 10 saat. Bu trafik sıkışıklığının bedeli 6.5 milyar dolar. Eskiden trafikte sabah-akşam zirve saatler olur sonrasında trafik akardı şimdi günün her saati trafik var, şehir içinde araçlar 10km/saat hızla ilerleyebiliyor."

TOPLU TAŞIMA SIKINTILI

"Kent içinde günlük 8 milyon yolcu taşınıyor. Bunun 1 milyonu metrobüsle... Ancak burada araçlar eskimiş ve yıpranmış. Bu araçlar 1 milyon km yapması gerekirken 2 milyon km'yi bulmuş. Bunun yanı sıra metrobüs sistemini yenileyip otonom lastik tekerlekli metro haline getirmek lazım. Bu yönde de bir projeyi İETT'ye sunduk. Günlük 8 milyon yolcudan sadece 100 bini deniz ulaşımından faydalanıyor. Deniz ulaşımından yeterince faydalanılmıyor. İstanbul'da şu anda bin km en raylı sistem olması gerekirken bu rakam Ulaştırma Bakanlığının verdiği destekle bugün sadece 350 km'de."

VAATLER HAVADA KALDI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim vaatlerinde; 'Akıllı durakların artırılması, metrobüs güzergahının çoğaltılması, günlük yolcusunu 1.5 milyona çıkarma, ekspres otobüs hattı projesi, yeni finiküler hatları, iki yakaya iki otogar, 630 km metro hattı' vardı. 4.5 yılda 46.2 km yeni hat açıldı. Yeterli raylı sistem ağımız olmadığı için İstanbul'da trafik içinden çıkılmaz hal aldı. Yaklaşan yerel seçimlerde de İstanbul'u yönetmeye talip olan parti ve adayların somut projelerini net bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Bugün İstanbul'da bir anket yapılsa, trafik sorunu en başta çıkar. İstanbul'un olası deprem riski var bunun için de yeni rezerv alanlar ulaşımla birlikte düşünülerek hazırlanmalı."

İSTANBUL TECRÜBE İSTER

"İstanbul dünya şehri, bu kentin yönetimi tecrübe gerektirir. Başkan Erdoğan'ın belediye başkanıyken İstanbul'a verdiği hizmetler onu bugünlere hazırladı. Ankara'ya götürdüğümüz bütün projeler ret olmasına rağmen; metro, su, çevre ve sosyal projelerde önemli hizmetler yaptı. Haliç'in karaya çevrilmesi konuşulurken o burayı temizleterek İstanbullulara kazandırdı. Bakın bugün barajlardaki doluluk düştü yine eski yıllardaki gibi su kesintisi gündemde."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.