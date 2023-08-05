İstanbul'un trafik sorunu artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Akşam'a konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'un 408 şehir arasında trafik sıkışıklığında birinci olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı görevini yürüten, Kadir Topbaş döneminde metrobüs projesinin mimarlarından olan Ilıcalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi ulaşıma dair verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmediğini belirterek "1 yılda trafikte kaybedilen zaman 226 saat. Yani 9 gün 10 saat" diyerek şunları kaydetti: "İstanbul, TomTom'un 2021 raporunda trafik sıkışıklığında ilk sırada. Sabahları her 30 dakikalık yolculuğumuza 24 dakika ilave ediyoruz. Bu rakam akşam eve dönerken 34 dakikaya çıkıyor. 1 yılda trafikte kaybedilen zaman 226 saat; Yani 9 gün 10 saat. Bu trafik sıkışıklığının bedeli 6.5 milyar dolar. Eskiden trafikte sabah-akşam zirve saatler olur sonrasında trafik akardı şimdi günün her saati trafik var, şehir içinde araçlar 10km/saat hızla ilerleyebiliyor."

TOPLU TAŞIMA SIKINTILI

"Kent içinde günlük 8 milyon yolcu taşınıyor. Bunun 1 milyonu metrobüsle... Ancak burada araçlar eskimiş ve yıpranmış. Bu araçlar 1 milyon km yapması gerekirken 2 milyon km'yi bulmuş. Bunun yanı sıra metrobüs sistemini yenileyip otonom lastik tekerlekli metro haline getirmek lazım. Bu yönde de bir projeyi İETT'ye sunduk. Günlük 8 milyon yolcudan sadece 100 bini deniz ulaşımından faydalanıyor. Deniz ulaşımından yeterince faydalanılmıyor. İstanbul'da şu anda bin km en raylı sistem olması gerekirken bu rakam Ulaştırma Bakanlığının verdiği destekle bugün sadece 350 km'de."

VAATLER HAVADA KALDI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim vaatlerinde; 'Akıllı durakların artırılması, metrobüs güzergahının çoğaltılması, günlük yolcusunu 1.5 milyona çıkarma, ekspres otobüs hattı projesi, yeni finiküler hatları, iki yakaya iki otogar, 630 km metro hattı' vardı. 4.5 yılda 46.2 km yeni hat açıldı. Yeterli raylı sistem ağımız olmadığı için İstanbul'da trafik içinden çıkılmaz hal aldı. Yaklaşan yerel seçimlerde de İstanbul'u yönetmeye talip olan parti ve adayların somut projelerini net bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Bugün İstanbul'da bir anket yapılsa, trafik sorunu en başta çıkar. İstanbul'un olası deprem riski var bunun için de yeni rezerv alanlar ulaşımla birlikte düşünülerek hazırlanmalı."

İSTANBUL TECRÜBE İSTER

"İstanbul dünya şehri, bu kentin yönetimi tecrübe gerektirir. Başkan Erdoğan'ın belediye başkanıyken İstanbul'a verdiği hizmetler onu bugünlere hazırladı. Ankara'ya götürdüğümüz bütün projeler ret olmasına rağmen; metro, su, çevre ve sosyal projelerde önemli hizmetler yaptı. Haliç'in karaya çevrilmesi konuşulurken o burayı temizleterek İstanbullulara kazandırdı. Bakın bugün barajlardaki doluluk düştü yine eski yıllardaki gibi su kesintisi gündemde."