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  • 47 yaşındaki Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vuruldu
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47 yaşındaki Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vuruldu

Niğde'de okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer (47), boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı. Polis ekipleri, firari şüpheli Mehmet Yüzer'i yakalamak için çalışma başlattı.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:31
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Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, marketin içinde Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sibel öğretmen, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, firari şüpheli Mehmet Yüzer'i yakalamak için çalışma başlattı.

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