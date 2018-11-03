470 yıllık Çadırcı Hamamı gelecek kuşaklara aktarılacak

Erzincan'da, ayakta kalan en sağlam klasik Osmanlı yapılarından olan ve restorasyonunda sona yaklaşılan 470 yıllık Çadırcı Hamamı, vatandaşların hizmetine sunularak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Kent merkezinde Şeyh Ahmed Bin Mahmud tarafından 1548 yılında yaptırılan Çadırcı Hamamı'nın aslına uygun olarak restore edilmesi için bir süre önce "Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi" kapsamında çalışma başlatıldı.

Valilik koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla başlanan proje çerçevesinde, tarihi hamam restorasyona alındı.

Mülkiyeti valiliğe ait olan tarihi hamamın, rölöve, restorasyon ve restitüsyon işlemlerinin ardından hem vatandaşların kullanımına sunulması hem de turizme açılarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Hamamda yöresel ürünler sergilenecek

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sona gelinen restorasyon çalışmalarını incelemek için hamama geldi.

İncelemeleri sonrası gazetecilere açıklama yapan Arslantaş, çalışmaların tam anlamıyla bitmesi durumunda, çevre yolu ile hamam arasında bağlantı yolu kurularak hamam ve bulunduğu alanın yöresel ürünlerinin sergilendiği, vatandaşların mola verip dinlenebileceği bir yer olacağını söyledi.

Tarihi hamamın üçüncü kez restore edildiğine işaret eden Arslantaş, şu bilgileri paylaştı:

"Günümüze ulaşan kitabelere göre Çadırcı Hamamı'nın yapım yılı 1548 olarak görülüyor. Üçüncü kez restore edilen hamamın ne amaçla kullanılması gerektiği konusunda yoğun istişare çalışmalarının ardından, çevre yolunun kenarından hamama gelinebilecek bir yol açılması kararlaştırıldı. Bunun imar çalışmaları da tamamlandı. Erzincan'ın yöresel ürünlerinin sergileneceği tarihi hamamı, şoförlerin dinlenebileceği otantik, butik bir mekan olarak birkaç ay içerisinde vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Çadırcı Hamamı

Osmanlı eserlerinden olan ve 470 yıl önce Şeyh Ahmed Bin Mahmud'un yaptırdığı Çadırcı Hamamı, Erzincan'da ayakta kalan en sağlam klasik Osmanlı yapılarından biri olarak gösteriliyor.

Dört eyvanlı ve köşe hücreli olan, doğu tarafındaki iki kapıdan girilen tarihi hamam, pandantifli kubbelerle örtülen soyunma, soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşuyor.