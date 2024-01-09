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Güncel

48 şehir için yoğun mesai! Aday Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

15 Ocak'ta 48 şehrin adayını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta yoğun bir mesai yürütecek. Aday Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ankara dahil 48 ilin adayları bu hafta netleştirilecek.

9 Ocak 2024 Salı 10:36 - Güncelleme:
48 şehir için yoğun mesai! Aday Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını bugün AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürecek. Erdoğan, Aday Tespit Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

AK Parti'de 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayı belli oldu.

Henüz belirlenmeyen bazı il ve ilçe adaylarının tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha üst komisyon toplantısı gerçekleştirecek.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, temayül yoklamaları ve anket çalışmaları da dikkate alınarak isimler üzerinde değerlendirme yapılacak.

AK Parti, 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek programda 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak.

Programda, AK Parti'nin vaatlerini içeren seçim beyannamesi de ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • yerel seçim
  • ak parti

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