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48 suikast silahında terör bağlantısı araştırılıyor

ABD’den farklı zamanlarda gönderilen kargolarda 48 adet suikast silahı ele geçirildi. Yakayı ele vermemek için dört farklı alıcı-gönderici kullanan şüpheliler yakalandı. Polis, alıcı olan zanlıların terör bağlantılarını araştırıyor.

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İstanbul Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü’nde denetim yaptı. Bir kargonun içeriğinden şüphelenen ekipler ‘CNC Torna Tezgahı Parçaları’ olarak beyan edilen postayı önce X-Ray taramasına sonra fiziki aramaya yönlendirdi. Yapılan incelemede makine parçalarının arasında zulalanmış 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi. 

SİLAHLAR ABD’DEN 

Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul’da on binlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine makine parçası olarak gönderilen farklı bir kişi adına gelen kargoda da 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Teyakkuza geçen ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 adet silah mekanizması ile silahlara ait şarjör ele geçirdi. 

ALICI-GÖNDERİCİ FARKLI

Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için suikast silahı olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı ve ABD’den farklı günlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargoladığı ortaya çıktı. Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek altı farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleri ile bağlantıları araştırılıyor. 

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