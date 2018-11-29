Eskişehir'de 48 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan 'Çocuk' yakalandı
Eskişehir'de, çeşitli suçlardan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen 16 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan C.Y.'nin, Eskişehir-Ankara karayolunda bir akaryakıt istasyonunda çalıntı motosiklete benzin aldığı bilgisini aldı. Daha sonra olay yerine gelen polisleri fark ederek kaçmaya başlayan C.Y., kısa süreli kovalamaca sonrası Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y.'nin, emniyetteki sorgusu akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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