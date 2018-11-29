Eskişehir'de 48 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan 'Çocuk' yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan C.Y.'nin, Eskişehir-Ankara karayolunda bir akaryakıt istasyonunda çalıntı motosiklete benzin aldığı bilgisini aldı. Daha sonra olay yerine gelen polisleri fark ederek kaçmaya başlayan C.Y., kısa süreli kovalamaca sonrası Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y.'nin, emniyetteki sorgusu akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.