482 yıllık medresede mezuniyet gururu

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen 482 yıllık Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 469’uncu dönem mezunlarını verdi. Aynı zamanda Avrupa’nın en köklü İslami eğitim kurumlarından biri olan medresede düzenlenen törende 77 kız ve 47 erkek toplam 124 öğrenci diplomasını aldı. Medrese öğretmenlerinden Naser Mehmedovic, törende yaptığı konuşmada, çoğu öğrencinin oldukça başarılı notlarla mezun olduğunu belirterek, “Son derece çalışkan ve başarılı öğrencilerle dolu bir dönemi geride bıraktık. Mezunlara bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Gazi Hüsrev Bey Medresesinden yüksek not ortalamasıyla mezun olan Amina Kahriman da medresede eğitim görmekten gurur duyduğunu ifade ederek, üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okumak istediğini söyledi.

GELENEKSEL YÜRÜYÜŞ

Bir diğer mezun Ahmed Hamidovic ise eğitim hayatı boyunca birçok yarışmaya katıldığını, gelecek dönemde matematik ve iletişim alanlarına yönelmeyi planladığını ifade etti. Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Kuran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu. Öğrenciler ayrıca, Saraybosna sokaklarında geleneksel “mezuniyet yürüyüşü” yaptı. Öte yandan ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.