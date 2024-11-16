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  • 4,9 milyar liralık yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
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4,9 milyar liralık yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik “Evde Bakım Yardımı”nı hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, “546 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira yardımı hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
4,9 milyar liralık yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
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Göktaş, yaptığı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" uygulamasının 2006'da hayata geçirildiğini hatırlattı.

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 546 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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