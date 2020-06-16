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49 yaşındaki kadının cansız bedenini komşuları buldu!

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

IHA16 Haziran 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:51
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Manyas’ta TOKİ konutlarında yeğeni ile birlikte yaşayan 49 yaşındaki Zatiye Bayrak komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Kapının açık olduğunu ve Zatiye Bayrak’ı yerde yatar vaziyette bulan komşuların 112 ekiplerini araması üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının ölmüş olduğunu belirleyerek polis ekiplerine haber verdi. Durum, mobilya mağazasında çalışan yeğenine haber verilirken, yüksek derecede şeker hastalığı bulunan kadının ölümü Cumhuriyet Savcılığınca şüpheli bulunarak, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

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