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Güncel

49 yaşındaki koronavirüs hastası sağlığına kavuşarak taburcu oldu

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 16:23
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Kovid-19 şüphesiyle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine başvuran ve testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 49 yaşındaki Vahit Turan sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen Turan, doktor ve hemşirelerle "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde oynadı.

Turan, "Allah hepinizden razı olsun. Allah tüm sağlıkçıların yardımcısı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şimdiye kadar 56 hastanın taburcu edildiğini belirterek, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Sağlığımız ve mutlu yarınlarımız için 'Evde kal Elazığ." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kent genelinde hastanede Kovid-19 tedavisi süren 2 kişinin olduğu öğrenildi.

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