49'uncu evlilik yıl dönümüne vefalı kutlama

AA 28 Nisan 2020 Salı 12:24 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:24

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 73 yaşındaki Hüsnü ve 69 yaşındaki Fatma Çelikten çiftinin Antalya'da yaşayan çocukları Mustafa Çelikten, Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşarak, anne ve babasının evlilik yıl dönümünü kutlamak istediklerini belirterek yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Andırın Vefa Sosyal Destek Grubu, pasta ve çiçekle Çelikten çiftinin kapısını çalarak sürpriz yaptı.

Karşılarında Vefa Sosyal Destek Grubunu gören çift kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Grup üyelerinin, "Andırın Kaymakamlığı Vefa Grubundan geliyoruz. Çocuklarınız bizimle iletişime geçerek 49'uncu evlilik yıl dönümünüz olduğunu söyledi. Biz de yıl dönümünüzü kutlamak için sizleri ziyaret etmek istedik." demesi üzerine çift duygulandı.

O anlar ise çiftin Antalya, Mersin, Osmaniye, Hakkari ve Niğde'deki çocuklarına telefon aracılığıyla canlı olarak izletildi.

Çocuklarının bu sürprizi karşısında büyük sevinç yaşayan çift, görevlilere teşekkür ederken, anne Fatma Çelik'ten bütün çocuklarını telefonda karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.