5-11 Aralık Dezenformasyon Bülteni yayımladı! İşte haftanın yalan haberleri

Bültende, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı", "Bayraktar TB2'nin parçaları dışarıdan alınıp Türkiye'de birleştiriliyor", "Üzerinde bazı yazılar bulunan mühimmatın TSK'ye ait olduğu" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verildi.

Bazı siyasiler tarafından dillendirilen ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" başlıklı iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdur, 4 Aralık 2020'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ilk kabul birimine alınmıştır. 8 Aralık 2020'de de kadın konuk evine yerleştirilmiştir. Henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı tarafından korumaya alınan mağdurun barınma ve eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca mağdurun çocuğu için eğitim imkanları seferber edilmiş, kendisi de mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş ve İngilizce dil eğitimi almıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya da müdahil olmuştur."

Olayı Türkiye'nin gündemine taşıyan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, katıldıkları bir televizyon programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilk günden beri mağdurun yanında olduğunu açıkladıklarına yer verilen bültende, "'Devletimiz mağdurla ilgileniyor, koruması altında. Oldukça iyi bir şekilde korunuyor.' ifadelerini kullanan Soykan, Aile Bakanlığını tebrik etmiştir. Aynı programda konuşan Ağırel de 'İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş, barınmasını sağlamış, çocuğa eğitim sağlamış ve mesleki eğitim kurslarına göndermiş...' ifadelerini kullanmıştır." bilgisi aktarıldı.

CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE YÖNELİK DEZENFORMASYON

"Cumhurbaşkanı yurt dışı ziyaretine gittiğinde, ülkeyi vekaleten herhangi biri yönetebilir." iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile nitelikleri, seçimi ve diğer hususların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 8, 101, 103, 104, 105 ve 106'ncı maddelerinde belirtildiği kaydedildi.

Anayasa'nın 106'ncı maddesine göre, Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısının Cumhurbaşkanına vekalet edeceği ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacağı bilgisine yer verilen bültende, "Hukuk sistemimizdeki normlar hiyerarşisinin bir gereği olarak Anayasa'da yer alan bir maddenin aksini gerektiren bir kararname çıkarılamaz, yürürlüğe konamaz." ifadesi kullanıldı.

"BAYRAKTAR TB2'NİN PARÇALARI DIŞARIDAN ALINIP TÜRKİYE'DE BİRLEŞTİRİLİYOR" İDDİASI

Bir televizyon programında geçen, "İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda bugüne kadar yapılmayan bir şey yapmadılar. Her şeyi dışarıdan alıp burada birleştiriyorlar." iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Operasyonel başarısı tüm dünya tarafından kabul gören Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının üreticisi Baykar, İHA alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştirmektedir. Bayraktar TB2 SİHA üretiminde kullanılan piston motoru, çek valfi, su tutucu gibi rafta hazır tedarik edilen bileşenler yüzde 1'i bile geçmezken, benzer sarf malzemelerinin dünyadaki alternatiflerine göre çok daha gelişmişi yerli üreticilerden tedarik edilmektedir. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilmektedir."

HAKKARİ'DEKİ SİLAHLI YARALAMA OLAYINA İLİŞKİN İDDİALAR

Bültende, sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hakkari MHP İl Başkanı Fatih Özbek, bir şahsı silahla yaraladı" iddiasının, bölgede huzuru bozma maksadıyla yapılmış açık bir manipülasyon olduğu bildirildi.

Kimliği belirlenen iki şahıs arasında alacak verecek konusundan kaynaklı husumet sonucu ateşli silahla yaralama olayının gerçekleştiği, konunun şüphelisinin olaydan kısa zaman sonra yakalanarak adli tahkikata başlanıldığı bilgisine yer verilen bültende, "Bahsi geçen olayla MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in bir ilgisi yoktur. Ayrıca bu olayı kasıtlı biçimde manipüle ederek huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan şahıslar hakkında da gerekli adli süreç başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

"FETÖ'CÜ ENES KANTER'İN BM'DE TÜRKİYE ALEYHİNE KONUŞMA YAPACAĞI" İDDİASI

FETÖ'cü Enes Kanter'in New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde, Türkiye aleyhine bir konuşma yapacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, Kanter'in BM'ye korsan bir şekilde girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Bültende, şu ifadeler yer aldı:

"BM'de yetkili Türk kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM giriş kayıtları çıkartılmış ve başka bir ülkenin temsilciğinde çalışan bir stajyerin Kanter'in içeri girmesini sağladığı tespit edilmiştir. Türk Dışişleri yetkilileri Kanter'i içeri alan şahsın büyükelçileriyle temasa geçmiş, bu görüşme sonucunda şahsın işine son verilmiştir. FETÖ'cü Kanter, bir stajyer yardımıyla ziyaretçi olarak içeri girmiştir. Kanter'in BM'de konuşma yapması söz konusu değildir. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini her alanda kararlılıkla sürdürmektedir."

"ÜZERİNDE BAZI YAZILAR BULUNAN MÜHİMMATIN TSK'YE AİT OLDUĞU" İDDİASI

Dezenformasyon Bülteni'nde bazı basın yayın organlarında yer alan ve TBMM'ye taşınan, "Türk askeri bir roketin üzerine 'Suriye El-Bab'tan Mahmut Efendi cemaatine selam olsun. Hizmetlerinizin devamı için' yazdı" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

İddiaya konu roketle ilgili iddiaların 2020'de de ortaya atıldığı belirtilen bültende, fotoğraftaki mühimmatın, RPG-7 roketatarın PG-7L modeli başlığı olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunmadığı kaydedildi.

"HATAY'DA TOKİ TÜRKLERE DEĞİL, SURİYELİLERE EV VERDİ" İDDİASI

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "TOKİ'den Suriyelilere ev. Hatay'da Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Hatay merkezde inşa edilecek 1100 konut için 14 Eylül 2022-31 Ekim 2022 arasında 26 bin 275 başvuru alınmış olup hak sahibi belirleme kurası henüz gerçekleşmemiştir. TOKİ tarafından alt gelir ve orta gelir gruplarına yönelik projelerden satın ve devir almak isteyenlerde T.C. vatandaşı olma şartı ile diğer şartları yerine getiren konut alıcılarına satış yapılmakta olup başvuruda bu kriterleri karşılamayan kişilerin başvuruları iptal edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere TOKİ projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay'daki 1100 Konut Projesi için 'Hak Sahibi Belirleme Kura Çekimi'nin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Henüz gerçekleşmemiş bir kuranın sonucu ile ilgili iddia, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur."