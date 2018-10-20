Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Oral Ç. idaresindeki 61 AAB 524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası aynı istikamete seyir halinde olan Ali G. idaresindeki 34 SP 0030 plakalı araç ile Ramis D. idaresindeki 06 AV 7270 plakalı araçta bariyerlere çarparak savruldu. İki aracın yaptığı kazanın devamında Duran S. sevk ve idaresindeki 60 VA 696 plaka sayılı çekici, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapması sonrası 06 AV 7270 plakalı kazazede araca çarptı. Bu sırada 60 VA 696 tırın arkasından gelen 06 GJ 843 plaka otomobil de çekiciye arkadan çarptı. Yaşanan zincirlemeli yaralamalı trafik kazasında maddi meydana geldi.
 
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Leyla C., Emin C., Ramis D., Celal A., Naciye G., ve sürücü Semih K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli olarak araç trafiğine kapandı.
 
Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir SUV nasıl tasarlanır?

Bir SUV nasıl tasarlanır?

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA