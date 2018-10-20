Kastamonu'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Oral Ç. idaresindeki 61 AAB 524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası aynı istikamete seyir halinde olan Ali G. idaresindeki 34 SP 0030 plakalı araç ile Ramis D. idaresindeki 06 AV 7270 plakalı araçta bariyerlere çarparak savruldu. İki aracın yaptığı kazanın devamında Duran S. sevk ve idaresindeki 60 VA 696 plaka sayılı çekici, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapması sonrası 06 AV 7270 plakalı kazazede araca çarptı. Bu sırada 60 VA 696 tırın arkasından gelen 06 GJ 843 plaka otomobil de çekiciye arkadan çarptı. Yaşanan zincirlemeli yaralamalı trafik kazasında maddi meydana geldi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Leyla C., Emin C., Ramis D., Celal A., Naciye G., ve sürücü Semih K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli olarak araç trafiğine kapandı.

Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.