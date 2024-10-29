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  • 5 aylık bebek hayatını kaybetmişti... Alkollü sürücü tutuklandı
Güncel

5 aylık bebek hayatını kaybetmişti... Alkollü sürücü tutuklandı

Antalya'da 6 kişinin yaralandığı ve 5 aylık bebeğin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından 0.82 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü tutuklandı.

IHA29 Ekim 2024 Salı 09:28 - Güncelleme:
5 aylık bebek hayatını kaybetmişti... Alkollü sürücü tutuklandı
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26 Ekim tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Keskin'in kullandığı 07 LL 639 plakalı otomobil ile Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil ve Ömer Abdulbaki Kalkan'ın kullandığı 07 AYF 807 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarak yol kenarındaki şarampole düştü. Savaş alanına dönen kazada, ihbarla olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada Hatice Kalkan, Neslihan Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Zeynep Katmer ve Leyla Korkmaz yaralanırken, 5 aylık Can Katmer adlı bebek ise yaşamını yitirdi. Kazanın ardından 5 aylık bebeğin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarpan ve yapılan kontrolde 0.82 promil alkollü olduğu belirlenen, gözaltındaki 07 LL 639 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Keskin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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