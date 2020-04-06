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  • 5 bin 150 adet kaçak maske yakalandı... Üreticilerin meslekleri şakına çevirdi
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5 bin 150 adet kaçak maske yakalandı... Üreticilerin meslekleri şakına çevirdi

Kırıkkale'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 150 adet kaçak tıbbi maske ele geçirilirken olayla ilgili psikolog, öğretmen ve bir mühendis gözaltına alındı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:16
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası bazı medikal ürünleri hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak üreterek haksız kazanç sağlamak isteyenlere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yahşihan ilçesinde bir apartman dairesinde kaçak maske üretildiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda evde 5 bin 150 adet tıbbi maske ele geçirildi. Operasyon kapsamında kaçak maske yaptıkları öne sürülen psikolog B.Ç., öğretmen B.S. ve inşaat mühendisi A.Y. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi. Polisler, ele geçirilen kaçak maskelerle "Evde Kal" yazarak salgına karşı dikkat çekici mesaj verdi.

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