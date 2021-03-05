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5 çocuk annesi eşine satırla saldırdı

Kocaeli'de Osman T. (65) barışma isteğini reddeden ayrı yaşadığı eşi Naciye T.'yi (48) satırla yaraladı.

DHA05 Mart 2021 Cuma 15:36 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 15:36
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak'ta meydana geldi. Naciye T.'yi sokakta kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Naciye T.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Naciye T.'nin baş ve boyun kısmında 10 kesik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, Naciye T.'nin yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Osman T.'yi yakaladı. Osman T.'nin 5 çocuk annesi eşini yaraladığı satıra da el konuldu.

Emniyetteki ifadesinde, eşi barışma teklifini geri çevirince olayın yaşandığını söyleyen Osman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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