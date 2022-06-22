5 çocuk annesi kadın devlet desteğiyle arıcılığa başladı

İlçeye 42 kilometre uzaklıkta yer alan 1800 rakımlı Atlıhan Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi 41 yaşındaki Bayda, 7 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesiyle 40 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Bayda, zamanla arı sayısını 150 kovana çıkardı.

Yaklaşık 7 yıldır arıcılığı sürdüren Bayda, bu işi meslek edindi.

Ev işlerini ve çocuklarının bakımını aksatmadan sürdüren Bayda, aynı zamanda endemik türleri ve zengin florasıyla öne çıkan mahallesinde arılarıyla ilgileniyor.

- "DEVLETİMİZ ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR"

Kadın girişimci Aysel Bayda, AA muhabirine, kadınların devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Katkısız ve şekersiz bal üretimi yaptıklarını, geçimlerini de bununla sağladıklarını belirten Bayda, şunları kaydetti:

"Kışın arı kovanlarına çadır sarıyor, kapalı alanda arıları koruyoruz. Bu şekilde arıların soğuktan etkilenmesini önlüyoruz. Havaların ısınmasıyla arıları açık alana çıkartıyor, temizliklerini yapıyoruz. Petekleri değiştiriyoruz. Arılara bakmayı çocuklarıma da öğretiyorum. Kendi müşterilerimiz var. Balı çok beğeniyorlar, sürekli bizden alıyorlar. Antalya, İzmir, İstanbul ve Adana'ya da bal gönderiyoruz. Devletimiz çok güzel işler yapıyor. Baldan elde ettiğim gelirle çocuklarımı okutuyor, aileme bakıyor, mutfak masraflarımı karşılıyorum. Devletimizden Allah razı olsun."

- "DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirtti.

2016 yılında destek verdikleri kadın üreticinin 7 yılın sonunda arılı kovanlarını 150'ye çıkarttığını, bal üretimini de arttırdığını ifade eden Hakan, kadın üreticinin arıcılıkla ailesinin geçimini sağladığını aktardı.

Hakan, "Aslında çok önemli ve anlamlı bir iş yapılıyor. Üreticimizin bu azmi hem projenin başarısını hem de kadın eliyle tarımın ve hayvancılığın daha da ileriye taşınabileceğini gösteriyor. Müdürlük olarak kadınları üretime teşvik ediyoruz. Kentteki üreticileri de sürekli ziyaret ediyor, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Genç çiftçilere, kadın üreticilere desteklerimiz devam edecek." dedi.