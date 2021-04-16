5 dakika içerisinde 180 bin liralık telefon çaldılar

DHA 16 Nisan 2021 Cuma 10:28 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 10:28

Olay, 2 Nisan'da Mecidiyeköy'de bulunan telefon dükkanında meydana geldi. Yüzleri maskeli üç şüpheli, sabah saatlerinde dükkanın önüne gelerek otomobillerini park etti. Üç şüpheli, girdikleri dükkandan 180 bin lira değerindeki 58 cep telefonunu alarak kaçtı. Dükkana gelen işyeri sahibi ve çalışanlar, boş tezgah ile karşılaştı. İşyeri sahibi, en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin dükkana geliş, gidiş anları kameralara yansıdı.

İşyeri sahibi Tarık Sütçü, "Evde uyuyorduk. Arkadaşlar arama yaptı dükkanına birileri girip çıkıyor diyerek. Buraya geldiğimizde iki polis ve birkaç esnaf vardı. Kepengim bir miktar kapatılmış fakat altta açıklık vardı. Kapı da açılmış. İçeriye girdiğimizde her yer dağınık ve vitrin boşaltılmıştı, toplamda 180 bin liralık ürün. Pandemiden dolayı masrafları düşürmek adına sigorta yapmadık. Burası önemli bir mevkii diye güvendik, zaten 22 yıldır buradayız. Kamera kayıtlarına baktığımızda otomobilin yanaşması ve gitmesi sadece beş dakika sürüyor. İnşallah çalınan ürünler bize yeniden kavuşur." dedi.