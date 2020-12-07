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5 gencin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

Bursa'da Uludağ yolunda motosiklet üzerindeki 5 gencin yokuş aşağı tehlikeli yolculuğu, başka bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi. Kaydedildiğini anlayan genç, arkadaşının omzundan inerek görüntülerin paylaşılmasını istedi.

DHA07 Aralık 2020 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:40
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Bursa’da merkez Yıldırım ilçesi, Fidyekızık Mahallesi’ndeki Uludağ yolunda, 4 genç motosiklet üzerinde birbiri ardına sıralanmış şekilde, diğer genç de motosikletteki arkadaşının omuzlarına çıkmış bir şekilde seyretti. Canlarını hiçe sayan gençlerin, tehlikeli yolculukları bir sürücü tarafından kaydedildi. Yolda tehlikeli bir şekilde seyreden 5 genç, görüntülendiklerini anlayınca bir süre durdu. Arkadaşının omzundan atlayan genç, kendilerini çeken kişiyi durdurup yanına gelerek, videoyu kendi cep telefonu numarasına atmasını istedi. Vatandaşın "Haberlerde görürsün" demesinin ardından, gencin "Tamam ağabey, paylaş ama" demesi dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından motosiklet üzerinde tehlikeli bir şekilde seyreden 5 arkadaşa tepki gösterildi.

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