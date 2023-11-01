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Güncel

5 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

Ankara'da düzensiz göçmenlerinin kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlere yönelik operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
5 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri iddia edilen ve aralarında araç kiralama şirketi sahiplerinin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 organizatör ve 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin göçmen transferinde kullandıkları iddia edilen 20 ticari binek araç da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden 5'i cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

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