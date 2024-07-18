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  • 5 gün önce akarsuda kaybolan 8 aylık bebeğin cansız bedeni ulaşıldı
Güncel

5 gün önce akarsuda kaybolan 8 aylık bebeğin cansız bedeni ulaşıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 5 gün önce meydana gelen heyelanda aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeğin cenazesine ulaşıldı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 15:47 - Güncelleme:
5 gün önce akarsuda kaybolan 8 aylık bebeğin cansız bedeni ulaşıldı
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İlçeye bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince yapılan ve 2 arama kurtarma köpeğinin destek verdiği arama çalışması sonucunda 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.

Bebeğin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede 5 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu anne ölmüş, bebeği kaybolmuştu.

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