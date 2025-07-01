Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birçok noktada orman yangınları çıktı. Hatay'ın Antakya, Manisa'nın Akhisar, İzmir'in Menderes ve Seferihisar, Aydın'ın Sultanhisar, Muğla'nın Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

BAKAN YUMAKLI: 6 ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde cuma gününden bu yana ciddi 342 yangın çıktığını söyledi.

Bakan Yumaklı, devam eden 6 yangın bulunduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: Devam eden yangınlar Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Ahmetli, İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Hatay Antakya. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını oldukça kolayladık. Dünden çok çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız zaman zaman rüzgar değişimlerine tepki veren birtakım yerleri anında baskılayarak tekrar büyümesini engelliyorlar. Manisa'da Akhisar'la ilgili dünden çok çok daha iyiyiz. Kula'da yine çok çok daha iyiyiz. Her ikisinde de iyi haberler vereceğimizi umuyorum. Ahmetli biraz daha geniş bir alan ve çok hızlı ilerledi. Kanyonlar ve uçurumlar var. Ama arkadaşlarımız hem İzmir'de hem Manisa'da gece boyu çok ciddi müdahalelerle etkiyi büyük ölçüde düşürdüler. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Ahmetli de yüzde 90 itibarıyla etrafı çevrildi.

- "DUYARSIZLIĞI BİR TÜRLÜ AŞAMIYORUZ"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin yorulmayan bir düşmana karşı verildiğini söyleyerek, Orman Genel Müdürlüğünün geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'deki bütün köylere arazözleriyle ulaştığını, hassasiyeti, yangın çıktığı zamanki problemi ve olacakları broşür ve eğitim toplantılarıyla paylaştığını anlattı.

Vurdumduymazlığı, duyarsızlığı bir türlü aşamadıklarını vurgulayan Yumaklı, "Türkiye'nin hangi noktasında, kimin 2 dakikalık bir hassasiyetini bir kenara bırakıp yapacağı bir işten günlerce uğraşmaya kadar gelen bir süreci anlatamıyoruz, anlatamadık. Elbette bizim gücümüz yerinde, ben arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar bu konuda uzmanlıklarıyla tecrübeleriyle birikimleriyle ellerindeki makine ve ekipmanlarıyla yapmaları gereken şeyi en iyisiyle yapmaya devam edecek. Ancak olay bu kadar basit değil." diye konuştu.

Yumaklı, yarından itibaren yine rüzgarın özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bir kısmında şiddetli olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Çok ciddi ve sert rüzgarlar bizi bekliyor. Hava sıcaklığı çok ciddi bir şekilde yükselecek. Bütün bunlar varken sadece ve sadece birkaç saniyelik duyarsızlık, hassas olunmayan durum bunu Türkiye'nin herhangi bir yerinde bize getirebilir. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyorum. Lütfen ama lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın. Yangınların yarısından fazlası aslında orman alanlarından çıkmıyor. Yani çöp, ot ne bileyim aklınıza ne geliyorsa. Özellikle önümüzdeki bir hafta, Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Her an ellerimiz tetikte, gözlerimiz ekranlarda insansız hava araçlarının tespit ettiği yerlere arkadaşlarımız koşturmaya devam ediyor. Bu bizim işimiz, yapacağız ancak yangını çıkaranın hiç mi suçu yok. Bu konuda toplumsal bir duyarlılık istirham ediyorum. Bunu tek başımıza yapamayız, dünyada böyledir, bunu başarabilecek bir ülke de yok. Biz şu anda Cumhuriyet tarihinin en iyi hava, kara ve personel gücüne ulaşmış durumdayız. Ama bunların hiçbirisi sonsuz değil.

Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor... İşte dakika dakika yaşananlar:

12.48 İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

12.34 ISPARTA'DA ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yaylabel Köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütülüyor.

11.50 İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava unsurlarının azami gayretle görev yaptığını, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyelerinin de kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine dair bilgilere yer verilen açıklamada, "Yangınlarla mücadelede kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Saha süreci anlık olarak izlenmekte, tüm koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede hava unsurlarının havadan su atma kapasitesinin 2002'de 73 ton iken, 2025'te 27 uçak ve 105 helikopterle 438 tona ulaştığı, yangın tespit süresinin ise yapay zeka destekli sistemler sayesinde 2 dakikaya indiği belirtildi.

İnsansız hava aracı (İHA) kullanımında Türkiye'nin, Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğu bilgisinin verildiği açıklamada, yangın gözetiminde 14 İHA'nın aktif görev aldığı bildirildi.

Açıklamada, orman yangınlarına müdahalede de 8 bin 500 yeni personelin görev yaptığı, 25 bin "orman kahramanı" ve 131 bin gönüllünün çalışmalara katıldığı belirtildi.

Kara araçları ve ekipmanları arasında yer alan arazöz ve su ikmal araçlarının sayısının 2002'de 637 iken, 2025'te 1786'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 831 iş makinesi ile 2 bin 742 ilk müdahale aracının göreve hazır olduğu ve 23 yılda yangın göletleri ile havuzlarının sayısının 4 bin 796'ya ulaştığı kaydedildi.

11.29 AKHİSAR'DAKİ ORMAN YANGINI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Valilik tarafından yerel imkanlarla destek sağlanırken, tahliye edilen yerleşim yeri sayısının 20'ye yükseldiği öğrenildi.

11.24 KALBİ EVİNİN YANMASINA DAYANAMADI

Bartın'da evini alevler içerisinde görerek fenalaşan 73 yaşındaki Satı Baloğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11.23 BAKAN YUMAKLI: 6 ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı rüzgar ve sıcaklık uyarısı yaparken, 'Lütfen dışarıda ateş yakmayın. 6 orman yangını devam ediyor.' dedi.

11.11 IĞDIR'DAKİ ORMANLIK ALANLARDA YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Iğdır'daki ormanlık alanlarda olası yangın riskine karşı önlemler alınarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Şehir Ormanı başta olmak üzere kentte ormanlık ve ağaç yoğunluğunun olduğu bölgelerde yangın riskine karşı temizlik çalışması yürüttü.

Ağaçlar arasında bulunan kuru otları temizleyen ekipler, yangına neden olabilecek plastik ve cam şişe gibi atıkları topladı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ormanlık alanlarda ateş, anız ve çöp yakılmaması ve izmarit atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

11.09 ADANA'DA 14 SAATTE 250 HEKTAR ORMAN YANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde kırsal bir mahallede başlayan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını 14 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, 250 hektar alan zarar gördü.

10.58 MANİSA'NIN AHMETLİ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

10.53 HATAY'DA İTFAİYE ARACININ ORMAN YANGININDA ALEVLER ARASINDA KALMASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden itfaiye aracının alevler arasında kalması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10.41 YANGIN BÖLGESİNE 30 MİLYON TL'LİK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgede incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Sözer, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Vali Faik Oktay Sözer'i barınma ve taşınma destekleri, konteyner kurulumları ile tarımsal zarar tespit çalışmalarının hızlı ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

"Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşının yanındadır. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" diyen Vali Sözer, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 30 milyon TL'lik acil yardım ödeneğiyle sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

10.22 BALIKESİR'DE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.

İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dün çıkan yangına, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 7 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 2 greyder ve 100 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

10.14

09.24 BOLU GÖYNÜK'TEKİ ORMAN YANGININDA 35 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden orman yangınında tahliye edilen Atatürk Mahallesi'nde bir evde mahsur kalan 25 kedi yavrusu ile 10 köpek ekiplerce kurtarıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında zarar gören 35 hektarlık alan havadan görüntülendi.

Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisinde 28 Haziran'da yangın çıkan ormanlık alanda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde 35 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, alanın yeniden ağaçlandırılması için planlama yapılacağı öğrenildi.

08.58 İZMİR'İN SEFERİHİSAR VE MENDERES İLÇELERİNDEKİ ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

08.38 HATAY'DA DEVAM EDEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangının etkili olduğu 3 mahallede zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer alıyor.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

08.36 MANİSA'DA 3 İLÇEDEKİ ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.

Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

07.33 KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI: 2'Sİ EV 3 YAPI ZARAR GÖRDÜ

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde başlayan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını 14 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 2 ev ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binasının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, dün saat 15.30'da sıralarından Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Adana ve Osmaniye'ye bağlı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yaptı. Kozan Belediyesinin de iş makineleri ve tanklarla su desteği verdiği bölgede ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Demirciler mevkiinde birçok evin çevresine kadar ulaştı. Ekiplerin gece yarısına kadar süren mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre yangında 2 ev ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binası hasar gördü.

Öte yandan gece yangın havadan da görüntülendi. Alevlerin geniş bir alana yayıldığı görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Ekiplerin 14 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

07.03 ALEVLERİN SARDIĞI YÜKSEK GERİLİM HATTI BOMBA GİBİ PATLADI

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler gece karanlığında karadan müdahaleye devam etti. Alahan Mahallesi'nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı. Vatandaşın cep telefonuyla kayıt aldığı esnada gerçekleşen patlamada trafodan bomba gibi ses çıktı. Korkutan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

06.38 HATAY'DA DÜN ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.