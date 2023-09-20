İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0413
  • EURO
    28,9859
  • ALTIN
    1689.06
  • BIST100
    7731.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 gündür aranan şehit babası ormanlık alanda ölü bulundu
Güncel

5 gündür aranan şehit babası ormanlık alanda ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 gün önce kaybolan 73 yaşındaki Dursun Korkmaz ormanlık alanda ölü bulundu.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
5 gündür aranan şehit babası ormanlık alanda ölü bulundu
ABONE OL

Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'ndeki evinden 5 gün önce ayrılan Korkmaz'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.

Kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri Korkmaz'ı, Beyendik kavşağındaki ormanlık alanda ölü buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama çalışmalarına katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelen Korkmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1996'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Piyade Er Hakan Korkmaz'ın babası olduğu anlaşılan Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

  • şehit babası
  • Edirne
  • Ormanlık alan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.