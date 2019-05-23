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5 il için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için saatte 60 kilometre hızı bulabilecek kuvvetli rüzgar ile toz taşınımı uyarısı yaptı.

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Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Adıyaman'da parçalı bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların öğleden sonra batı ve güneybatılı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor"denildi.
 
Öğleden sonra saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar sebebiyle olumsuzluklara karşı uyaran merkez, akşam saatlerine kadar toz taşınımı olmasının beklendiğini, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olunmasını istedi.

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