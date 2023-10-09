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5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin için sağanak yağış uyarısında bulundu.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
5 il için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın (Kulp ve Silvan) ve Mardin'in (Midyat, Ömerli, Dargeçit, Nusaybin ve Savur'un) doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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