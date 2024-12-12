5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde icra edilen 'Gürz-29' operasyonları çerçevesinde 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-29' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.