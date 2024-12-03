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  • 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
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5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Aralık 2024 Salı 16:45 - Güncelleme:
5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Dron destekli operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyonu camdan fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonlarını ve sim kartlarını karşı binanın çatısına fırlattıkları tespit edildi. Çatıya çıkan ekipler, söz konusu telefonları ve sim kartları bularak el koydu.

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