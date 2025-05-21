İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8429
  • EURO
    44,0281
  • ALTIN
    4131.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

5 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda, 'sadık' diye nitelendirdikleri elemanlarına finansman desteği sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
5 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan, 'örgüte sadık' olarak nitelendirdikleri 'Yusuf' veya 'Yusuf Aileleri' olarak adlandırdıkları kişilere, örgütün 'muavenetçi' ismi verilen 'imamları' aracılığıyla finansman sağlandığı tespit edildi.

Şüphelilerle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sözde vasiyet gerekçesiyle 'anma' adı altında toplantılar düzenleyerek FETÖ'nün üst yönetimi tarafından gönderilen para yardımlarını gizli şekilde örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin, Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.