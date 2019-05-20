5 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensupları tarafından ankesörlü telefonla arandığı ileri sürülen 13'ü muvazzaf 23 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararları üzerine bu sabah Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor.