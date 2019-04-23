5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Malatya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri, örgüt üyelerine yönelik 5 ilde operasyon düzenledi. Malatya merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman'da 11 adrese yapılan baskında; aralarında kamu görevlerinden ihraç edilenlerin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.
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